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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية: نتواصل مع المحافظين يوميًا لمتابعة حظر التجول

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:27 ص
وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية،
أحمد أبو المحاسن
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أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع المحافظين على مدار اليوم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء،
سواء الخاصة بحظر التجوال لجميع المواطنين، والتي بدأت منذ مساء الأربعاء الماضى من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا، أو إغلاق المحال والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم وإيقاف وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة خلال التوقيتات التي أعلنها مجلس الوزراء، وعدم سريان هذا القرار على المخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والأغذية والصيدليات.

وأوضح شعراوى، أنه أجرى عددًا من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، خاصة عمليات تطهير كل أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكل مبانى المحافظات وملحقاتها والوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار المحافظات فى توعية المواطنين والعاملين بالإدارة المحلية بمخاطر فيروس كورونا، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الوزراء بالحد من التجمعات، وتخفيض عدد العاملين.

وأشار شعراوي إلى متابعة الوزارة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد الخميس بتقنية الفيديوكونفرانس وفي مقدمتها توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وعدم إيقاف حركة الموانئ والسيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.

كما طالب اللواء محمود شعراوي، باستمرار التنسيق بين المحافظين ومديرى الأمن لاتخاذ اللازم والسماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين فى رصف الطرق لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكل القرى والمدن والأحياء بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها المحافظون ونواب المحافظين وكل قيادات الإدارة المحليات في هذه الفترة المهمة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواجهة فيروس كورونا.

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