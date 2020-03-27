زلزال بقوة 2.3 درجة يضرب الكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل اليوم الجمعة، أنها سجلت زلزالا بقوة 2. 3 درجة على مقياس ريختر، في شمال منطقة العبدلي.وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار المشرف على الشبكة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي - في تصريح صحفي - إن الزلزال رصد على عمق خمسة كيلومترات شمال منطقة العبدلي، وشعر به العديد من أصحاب المزارع في منطقة العبدلي.ولم تعلن وزارة الداخلية الكويتية، أو أى من الأجهزة المعنية، عن وقوع أية إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى الآن.وكان معهد الكويت للأبحاث العلمية كشف - في أكتوبر الماضي - عن تسجيل الشبكة الوطنية الكويتية، لأكثر من ألف زلزال داخل حدود الكويت خلال الفترة من 1997 حتى 2019، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المعهد بدأ اتخاذ الإجراءات، والقيام بدراسات ستساهم خلال المستقبل القريب في تطوير كود البناء.