الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

في تجربة جديدة من الصين، وجد الباحثون أن الوخز بالإبر يمكن أن يقلل من الصداع النصفي مقارنة بكل من الوخز بالإبر الوهمي والرعاية المعتادة.وقال الباحثون إن الأطباء يجب أن يقدموا معلومات حول الوخز بالإبر كخيار عند مناقشة استراتيجيات العلاج الوقائي مع المرضى.ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من الصداع النصفي الذي له تأثير كبير على نوعية الحياة ويفرض عبئا كبيرا على المجتمع، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر، تتوفر العلاجات الوقائية للحد من تكرار الصداع، ولكن لا يستجيب جميع المرضى جيدًا للعلاج بالعقاقير ويفضل الكثير منهم تجنبه.لذلك، شرع فريق من الباحثين الصينيين في مقارنة فعالية الوخز بالإبر اليدوي ( الحقيقي ) مع الوخز بالإبر الوهمي أو العلاج المعتاد.واستمرت فترة الدراسة ( 20 أسبوعًا)، واشارت النتائج إلى أن العلاج باستخدام الوخز بالإبر اليدوي، مقارنةً بالوخز بالإبر أو الرعاية المعتادة، "أدى إلى انخفاض كبير في تواتر أيام الصداع النصفي ونوبات الصداع النصفي".وقال الباحثون إن الوخز بالإبر "يمكن التوصية به كعلاج وقائي" ويجب على الأطباء "تزويد المرضى بمعلومات حول الوخز بالإبر كخيار عند مناقشة استراتيجيات العلاج الوقائي".