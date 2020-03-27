674 إصابة و9 وفيات بكورونا في بنما

قال مسؤولون في قطاع الصحة ببنما، إنه جرى تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 674 مصابا.وأضاف المسؤولون - أن شخصا توفي ليصل عدد الوفيات إلى 9 في المجمل، وجرى نقل 83 شخصا إلى المستشفى.وكان رئيس بنما لورنتينو كورتيزو أعلن - مؤخرا - فرض "حجر صحي شامل وإلزامي" في سائر أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا. وبذلك تنضم بنما إلى قائمة طويلة من الدول التي فرضت إجراءات مشابهة للحد من تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في نهاية العام المنصرم في وسط الصين.