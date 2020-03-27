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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة جديدة بكورونا بين الجنود الأمريكيين في كوريا

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:16 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، عن إصابة مجندة أمريكية مرابطة في مدينة بيونج تيك بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، ما يرفع عدد المصابين بالفيروس بين المرتبطين بالقوات الأمريكية إلى 11.

وتعد هذه المجندة المرابطة بقاعدة "همفريز" ببيونج تيك، الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ثاني حالة إصابة مؤكدة من بين القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت القوات الأمريكية أن المجندة تخضع حاليا للحجر الصحي في ثكنة داخل المعسكر مصممة لعزل المصابين.مضيفة أن المجندة قامت بزيارة عدة مواقع داخل المجمع العسكري لآخر مرة يوم أمس الخميس، وأن القوات الأمريكية تتعقب حاليا جميع من قد يكونوا أصيبوا بالعدوى، كما تقوم بتعقيم جميع الأماكن التي زارتها خلال الـ48 ساعة الأخيرة".

وتحافظ القوات الأمريكية في كوريا على مستوى خطورة "عالية" بجميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية وتطبق تدابير تحكم مختلفة لكبح انتشار الفيروس.

وقد أعلن الجنرال روبرت إبرامز قائد القوات الأمريكية في كوريا حالة الطوارئ أمس الأول الأربعاء ما يعني ضمان سلطة القادة لإصدار توجيهات ذات صلة وضرورة الامتثال، وفقا لمكتبه.

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