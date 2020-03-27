الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 24 درجة

القاهرة 15 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 24

دمنهور 15 21

الإسكندرية 15 21

بلطيم 14 20

مطروح 13 19

السلوم 10 19

سيوة 15 23

بورسعيد 15 22

دمياط 15 21

الزقازيق 15 24

الاسماعيلية 14 25

السويس 15 25

العريش 14 21

رفح 13 21

رأس سدر 16 26

نخل 09 26

نويبع 18 27

طابا 17 26

كاترين 08 20

الطور 19 26

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 19 28

مرسى علم 19 28

الفيوم 14 29

بنى سويف 14 29

المنيا 15 29

أسيوط 14 30

سوهاج 15 32

قنا 16 34

الأقصر 16 35

أسوان 19 36

أبوسمبل 20 38

الوادى الجديد 16 34

شلاتين 16 29

أبورماد 17 29



حلايب 17 28



رأس حدربة 17 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا بالقاهرة الكبرى وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري يكون الطقس معتدلا نهارا، مائلا للبرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة.أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيسود طقس لطيف نهارا، بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.فيما يسود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيكون الطقس حارا نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمى