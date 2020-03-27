«الوزراء» يكشف تفاصيل حظر يومى الجمعة والسبت (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجمعة والسبت من ناحية الحظر مثلهم مثل أي يوم عادي وسيبدأ حظر الحركة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة، والفرق بين السبت والجمعة، وأي يوم حظر عادي، هو غلق جميع المحلات سواء كانت تجارية أو حرفية طوال اليوم.وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن المستثنى من الحظر هي المستشفيات والمخابز ومحلات البقالة، ولا غبار على عمل هذه المحلات سواء جمعة أو سبت أو أي يوم من أيام الأسبوع.ولفت إلى أن المواصلات العامة في يوم الجمعة والسبت ستستمر في العمل، وستتوقف ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة صباحًا مثلها مثل أي يوم في الأسبوع.