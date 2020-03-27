خطة لإعادة المصريين العالقين فى الخارج بسبب كورونا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنه، تم تشكيل غرفة عمليات تابعة للوزارة لمتابعة وضع المصريين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا، فضلًا عن العاملين في الخارج وكانوا في إجازات داخل مصر حينما توقفت حركة الطيران ويرتبطون بمواعيد عمل في الدول الأخرى.وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن اللجنة تجمع وتحصر بيانات المصريين العالقين لمتابعتهم، والعمل على إعادتهم لمصر، معقبة: "مفيش بيت في مصر معندوش حد مسافر".وعن المصريين في أمريكا، أوضحت وزيرة الهجرة، أنه، تقرر تحديد نقطتين لجمع المصريين في واشنطن ونيويورك، منوهة بأنها اقترحت على رئيس الوزراء تشكيل لجنة من عدد من الوزارات تضم الطيران المدني، والصحة، والهجرة، والداخلية، والخارجية، والنقل لحصر أعداد المصريين في الخارج وتقديم حلول لهم.