حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 27 مارس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:: تكتسب الطاقة المميزة فتعيش انسجامًا وتناغمًا، وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها.: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقًا معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير، وليبادلك هو بالمثل.: إذا كنت مصابًا بمرض القلب أو إذا كنت معرضًا لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.