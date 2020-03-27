حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 27 مارس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:: يوم متطلب قد يثير مشكلة مع أحد الزملاء، وخصوصًا إذا تم اجتماع مهني أو عائلي لبحث بعض التفاصيل.: تزدهر عواطفك النبيلة وتتفاعل جيّدًا مع الشريك وتخططان لمشاريع جديدة تمتن العلاقة أكثر فأكثر.: حذار الإرهاق وكل ما قد يسبب لك الانفعال واستدراجك إلى إثارة عصبيتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.