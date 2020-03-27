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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رياح وتقلبات بالقاهرة.. هل بدأت عاصفة «قرش الصحراء»؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:22 ص
عاصفة
عاصفة
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تعرضت مناطق متفرقة بمحيط القاهرة الكبرى، والذي يشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، تزامنًا مع تحذيرات من عواصف ترابية.

وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، خلال الفترة المقبلة، تقلبات جوية، ونشاط كثيف للرياح، وسط ارتفاع في درجات الحرارة، تمهيدًا لدخول فصل الصيف.

تقلبات جوية


وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

وأكد «شاهين»، في تصريحاته لـ«الدستور»، ارتفاع درجة الحرارة من 2 إلى 3 درجات مئوية عن الطبيعي، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 25 لـ30 كم فى الساعة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

عاصفة قرش الصحراء


وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن تفاصيل العاصفة الجديدة، والتي أطلقوا عليها لقب «قرش الصحراء»، لتحذير مرضى الصدر والجيوب الأنفية من التواجد في الشوارع في هذه الأيام التي بدأت من اليوم الاثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتحدث الرواد عن تفاصيل تلك العاصفة الترابية قائلين إن هذه العاصفة سوف تضرب القاهرة والجيزة والقليوبية ابتداءا من اليوم الإثنين.

الرياح الترابية ستكون جنوبية صحراوية حارة مرورا بسماء القاهرة الكبرى مما يتسبب في ارتفاع الحرارة المحلوظ والتي بدأت مؤشراته من اليوم وسوف يصل معدل الفارق في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وغدا إلى حوالي 12 درجة زيادة بمعنى أن حالة الطقس ستنقلب فجأة لأجواء حارة.

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