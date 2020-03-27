أيرلندا تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الأيرلندية إن البلاد سجلت 10 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بزيادة تفوق ضعف عدد حالات الوفاة المسجلة ليبلغ الإجمالي 19 حالة.وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أكدت الوزارة، في بيان له، أن أيرلندا سجلت كذلك 255 حالة إصابة مؤكدة جديدة ليصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1819 حالة.وقال توني هولوهان، كبير المسؤولين الطبيين، إنه قلق بشكل خاص بشأن الإصابات في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الصحية وزيادة عدد الحالات التي تُنقل للعناية المركزة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.