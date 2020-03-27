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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

خطوات التصوير مع الحيونات بخاصية الـ«3D» من الأيفون

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:43 ص
أيفون
أيفون
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ما يزال محرك البحث العملاق جوجل يواصل الدفع لشركة آبل على مدى السنوات الماضية ليكون "Google" هو محرك البحث الافتراضى في المتصفح "Safari"، لكن الأونة الأخيرة شهدت إطلاق ميزة جديدة وهي التصوير مع الحيوانات بخاصية الـ"3D".

ويمكن من خلال محرك البحث جوجل من متصفح "Safari"، الذى يوجد على هواتف أيفون، ستجد ميزة ممتعة لك ولأطفالك، وكأنك تنقل حديقة الحيوان إلى منزلك 3D، وذلك من خلال خطوات بسيطة:

- افتح متصفح Safari.
- اكتب في بحث جوجل أي حيوان على سبيل المثال النمر.
- ستجد في أسفل البحث كلمة "View in 3D" أي اعرضها بشكل ثلاثي الأبعاد.
- عندها يظهر الحيوان في الكاميرا 3D وكأنه حقيقي ويمكنك التقاط صور معه أنت وأطفالك من داخل المنزل.
وكانت قد دفعت شركة جوجل ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكى لضمان خدمة بحث جوجل كمحرك بحث افتراضى فى متصفح "سفارى" التابع لأبل، وتمثل هذه الخطوة لجوجل ضمان توجيه لمستخدمي "iOS" إلى خدمات جوجل، ولعل ما تدفعه شركة جوجل ليكون محرك البحث الخاص بها هو محرك البحث الافتراضي في نظام التشغيل التابع لأبل يمثل 51% من إجمالي إيرادات قسم الخدمات فى شركة أبل خلال العام 2018، وأكثر من 70%من إجمالي أرباح هذا القسم.

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