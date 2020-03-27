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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يوقع قانون جديد يتيح تجميد أسعار الأدوية عند الضرورة

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:40 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا يتيح للحكومة تجميد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، إذا واجهت البلاد خطر انتشار أمراض معدية أو تعرضت لحالات طارئة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقًا للتشريع الجديد، سيحق للحكومة تحديد الحد الأقصى لأسعار البيع بالتجزئة للأدوية والمتنجات الطبية غير المدرجة في قائمة الضروريات.

وسيكون بإمكان الحكومة تفعيل القانون في حال انتشار وباء أو حدوث حالة طارئة أو إذا رصد ارتفاع غير مبرر في أسعار الأدوية بأكثر من 30% في غضون 30 يومًا في عدة مناطق من البلاد.

وكان أحد معدي القانون النائب أندريه إسايف أكد أن، اعتماد هذا القانون، "إجراء استثنائي" يأتي في سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه، قبل اعتماد هذا القانون لم تكن التشريعات المعمول بها في روسيا تنص على تنظيم أسعار المنتجات الطبية من قبل الدولة.

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