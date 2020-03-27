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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعارض خطة محتملة لنشر قوات أمريكية على طول حدودها

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:32 ص
كريستيا فريلاند
كريستيا فريلاند
وكالات
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قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي إن، الحكومة الكندية "تعارض بشدة" فكرة نشر قوات أمريكية على طول الحدود مع بلادها استجابة لأزمة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن فريلاند أكدت أن كندا أوضحت للولايات المتحدة معارضتها للخطة، جاء ذلك في تصريحاتها للصحفيين بعد تقارير إخبارية تفيد بأن واشنطن قد تنشر قوات على طول حدودها الشمالية مع كندا لاعتراض أولئك الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

واتفقت كندا والولايات المتحدة على الحد من جميع الرحلات غير الضرورية بين البلدين لوقف انتشار كوفيد19-.

وأضافت فريلاند للصحفيين في أوتاوا "هذه خطوة غير ضرورية على الإطلاق والتي نعتبرها ضارة بعلاقتنا".

وكانت شبكة (سي بي سي نيوز) الكندية قد نقلت يوم الخميس عن مصدر لم تعلن عن هويته أن، البيت الأبيض يفكر في وضع ألف جندي على بعد 25 كيلومترًا من الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 8 الاف و981 كيلومترًا واستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد للبحث عن عابري الحدود غير النظاميين.

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