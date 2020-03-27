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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأردنية تعزل محافظة إربد بعد تزايد إصابات «كورونا»

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:21 ص
جريدة الدستور
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قررت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، عزل محافظة إربد (شمال المملكة) عن باقي الأردن، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المحافظة.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إنه سيتم عزل قصبة المحافظة وعدد من القرى التابعة لها عن باقي المحافظة، مؤكدًا أن الحكومة ستوصل الخدمات للمناطق المعزولة في إربد.

وأكد الوزير الأردني أن الوضع في المحافظة ورغم زيادة عدد الإصابات لا يزال تحت السيطرة، والفرصة لا تزال ممكنة أن يبقى تحت السيطرة في حال التزام الجميع بالتعليمات.

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر قد أعلن تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 212.

وأشار الوزير إلى أن الحالات الـ 40 التي تم تسجيلها توزعت على 26 حالة في محافظة إربد، و14 حالة في محافظة العاصمة عمان؛ من بينها 5 حالات لقادمين من الخارج ممن تم وضعهم بالحجر.

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