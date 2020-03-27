ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصينى بشأن كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه سيتحدّث هاتفيًا إلى نظيره الصيني شي جينبينج في وقتٍ لاحق، مع تخطّي الولايات المتحدة الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إنّه سيتحدث إلى الرئيس شي الساعة التاسعة مساء (01:00 ت ج الجمعة).ووفق تعداد أجرته جامعة جونز هوبكنز، تجاوزت الولايات المتحدة، مع 82،404 إصابة، عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا، لأكنّ ترامب شكّك في هذا الإحصاء، قائلًا «أنتم لا تعرفون ما هي الأرقام في الصين».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.