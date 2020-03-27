ضبط صيدليات مخالفة فى حملة بالأقصر

واصل رجال التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، بناءًا على توجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الأقصر لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).وأسفرت تلك الحملات عن ضبط صيدلية بالأقصر تقوم بالإتجار بالأدوية المؤثرة على الحالة النفسية عن طريق بيعها بدون وصفه طبية، وبأزيد من السعر الجبري.وأشارت مدير عام إدارة الصيدلة بالأقصر الدكتورة نعمة عبد اللطيف إلى أن، أعضاء التفتيش الصيدلي تمكنوا من عمل محاولة شراء وتبين بيعها بسعر أزيد من المدون على العبوة، كما جرى ضبط أدوية مهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان وأصناف مجهولة المصدر، وجرى عمل محضر شرطة برقم 3451 إدارى القسم للعرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.وأضافت مدير إدارة الصيدلة بالأقصر أنها قامت بالمرور على عدد من شركات ومخازن والصيدليات العامة، وجرى غلق 3 صيدليات لعدم تواجد الصيدلي المسؤل، وتم العثور على أدوية مخدرة مدرجه ضمن الجدول الأول (ترمادول)، وتم عمل محضر شرطة رقم 3443 إداري القسم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.