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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تشدد على الإلتزام بالتعليمات الوقائية لمنع انتشار كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:10 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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شدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على ضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، في إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس.

وأوضح أن، الوزارة اتخذت بعض القرارات والتي من أهمها تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد في الظروف الآنية إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه، هدفه حماية المواطنين.

وأكد على، عدم فتح المساجد تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أي شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة في هذا الشأن.       

وقرر صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، يتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة.

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