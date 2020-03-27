رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عريقات: الفلسطينييون يقاومون «كورونا» بإمكانيات محدودة

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:39 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن أبناء الشعب الفلسطيني يقاومون فيروس كورونا المستجد وفق إمكانيات محدودة، بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحقهم.

وأضاف "عريقات" - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، - أن سلطات الاحتلال قامت، أمس الخميس، بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا في محافظة أريحا، وسط الضفة الغربية، كما أجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم في إسرائيل، وتم إلقاؤهم على مدخل أريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن.

وأوضح "عريقات" أن سلطة الاحتلال تقوم بلا خجل بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، متهكمًا بقوله: "هكذا تتعاون إسرائيل في محاربة الكورونا"؟.

موضوعات متعلقة

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تعليق ناري من وزير التعليم عن المصروفات المدرسية (فيديو)

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

رياح وتقلبات بالقاهرة.. هل بدأت عاصفة «قرش الصحراء»؟

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 جميع الكليات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

بسبب «كورونا».. رواية «الطاعون» تتصدر المبيعات عالميًا

بسبب «كورونا».. عمر خيرت يتصدر تريند «تويتر»

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»

«المصرية اللبنانية» تعلن اتخاذ إجراءات احترازية في توصيل وشحن الكتب للمنازل