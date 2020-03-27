عريقات: الفلسطينييون يقاومون «كورونا» بإمكانيات محدودة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن أبناء الشعب الفلسطيني يقاومون فيروس كورونا المستجد وفق إمكانيات محدودة، بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحقهم.وأضاف "عريقات" - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، - أن سلطات الاحتلال قامت، أمس الخميس، بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا في محافظة أريحا، وسط الضفة الغربية، كما أجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم في إسرائيل، وتم إلقاؤهم على مدخل أريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن.وأوضح "عريقات" أن سلطة الاحتلال تقوم بلا خجل بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، متهكمًا بقوله: "هكذا تتعاون إسرائيل في محاربة الكورونا"؟.