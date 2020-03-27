رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 جميع الكليات

تنشر لكم "جريدة الدستور"، رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 في جميع الكليات الموجودة بالجامعة، حيث حظيت نتائج "حلوان"، على اهتمام بالغ من قبل العديد من الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019-2020.

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الاول 2020

بدأت العديد من كليات الجامعة المختلفة في الإعلان عن نتيجة "الفصل الدراسي الأول" للعام الجامعي 2019/2020، كما يمكن لأي طالب وطالبة معرفة تفاصيل النتيجة عبر الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الاول 2020 ( من هنا )، وكان المجلس الأعلى للجامعات أعلن أنه في ظل أخذ التدابير الاحترازية، وانتشار فيروس كورونا المستجد، وتعطيل الدراسة، تم تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى يوم 30 من شهر مايو 2020.

نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 جميع الكليات

وفي هذا السياق، اعتمدت العديد من كليات جامعة حلون نتائج الترم الأول وذلك بشكل رسمي، وأصبح الآن من الممكن التعرف على النتيجة عقب دخول الطالب الموقع الإلكتروني الذي سنعرض الرابط الخاص به في السطور التالية، والاستعلام عن النتيجة ، حيث يمكن معرفتها بالاسم وبأرقام الجلوس، وذلك عبر الرابط الرسمي والمخصص لذلك app.helwan.edu.eg ، حيث يستطيع جميع الطلاب والطالبات التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول "الترم الأول"، للعام الدراسي 2019-2020 لكليات جامعة حلوان.





الجدير بالكر أن جامعة حلوان تشتمل على العديد من الكليات، ومن أبرزها كليات التربية الموسيقية، وكلية الفنون الجميلة، و كلية التربية والفنية، و كلية الفنون التطبيقية، و كلية السياحة والفنادق، والهندسية بفرعيها في المطرية وحلوان، و كلية الحاسبات والمعلومات، والتعليم الصناعي، بجانب العديد من كليات الاقتصاد المنزلي، و كلية الطب و كلية الصيدلة، و كلية العلوم و كلية التمريض، ومعهد التمريض أيضا، وتشتمل جامعة حلوان أيضا على كليات، الآداب، و كلية التربية، و كلية الحقوق، و كلية التجارة، و كلية الخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية بجميع فرعيها للبنات والبنين.





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