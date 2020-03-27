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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 جميع الكليات

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:07 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
أحمد عوض
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تنشر لكم "جريدة الدستور"، رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 في جميع الكليات الموجودة بالجامعة، حيث حظيت نتائج "حلوان"، على اهتمام بالغ من قبل العديد من الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019-2020.

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الاول 2020 

بدأت العديد من كليات الجامعة المختلفة في الإعلان عن نتيجة "الفصل الدراسي الأول" للعام الجامعي 2019/2020، كما يمكن لأي طالب وطالبة معرفة تفاصيل النتيجة عبر الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الاول 2020 (من هنا)، وكان المجلس الأعلى للجامعات أعلن أنه في ظل أخذ التدابير الاحترازية، وانتشار فيروس كورونا المستجد، وتعطيل الدراسة، تم تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى يوم 30 من شهر مايو 2020.

 نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 جميع الكليات

وفي هذا السياق، اعتمدت العديد من كليات جامعة حلون نتائج الترم الأول وذلك بشكل رسمي، وأصبح الآن من الممكن التعرف على النتيجة عقب دخول الطالب الموقع الإلكتروني الذي سنعرض الرابط الخاص به في السطور التالية، والاستعلام عن النتيجة ، حيث يمكن معرفتها بالاسم وبأرقام الجلوس، وذلك عبر الرابط الرسمي والمخصص لذلك app.helwan.edu.eg ، حيث يستطيع جميع الطلاب والطالبات التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول "الترم الأول"، للعام الدراسي 2019-2020 لكليات جامعة حلوان.

الجدير بالكر أن جامعة حلوان تشتمل على العديد من الكليات، ومن أبرزها كليات التربية الموسيقية، وكلية الفنون الجميلة، وكلية التربية والفنية، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية السياحة والفنادق، والهندسية بفرعيها في المطرية وحلوان، وكلية الحاسبات والمعلومات، والتعليم الصناعي، بجانب العديد من كليات الاقتصاد المنزلي، وكلية الطب وكلية الصيدلة، وكلية العلوم وكلية التمريض، ومعهد التمريض أيضا، وتشتمل جامعة حلوان أيضا على كليات، الآداب، وكلية التربية، وكلية الحقوق، وكلية التجارة، وكلية الخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية بجميع فرعيها للبنات والبنين.

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