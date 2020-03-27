اليمن: احتجاز المليشيات لسفينة أممية «بلطجة»

اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، مليشيا الحوثي الانقلابية باللجوء إلى المغالطات والأكاذيب للتغطية على جريمة احتجاز السفينة الأممية في الحديدة، ومنعها من المغادرة لإيصال ضباط الرقابة المشتركة عن الفريق الحكومي إلى ميناء المخا.وقال بادي، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، إن «مليشيا الحوثي قامت باحتجاز السفينة الأممية في الحديدة، وعلى متنها ضباط الارتباط في الفريق الحكومي، ومنعها من المغادرة إلى ميناء المخا لإيصال الضباط بحسب الاتفاق مع البعثة الأممية (اونمها)ولجنة التنسيق واعادة الانتشار»، مضيفا أن السفينة يفترض بأنها في منطقة محايدة وتخضع لإدارة وإشراف الأمم المتحدة بغرض تسهيل الرقابة والإشراف على تنفيذ الاتفاق، بعد أن منعت الميليشيات انعقاد الاجتماعات المشتركة وأغلقت منافذ العبور ومنعت دخول البعثة الى مناطق سيطرة القوات الحكومية، وقيدت بشكل كامل حركة البعثة الأممية وعطلت مسار اتفاق استكهولم بشكل كامل.وأشار إلى أن ضباط الارتباط تفاجأوا بإيقاف مليشيا الحوثي للسفينة ومنعها من التحرك في تطور خطير وهمجي من شأنه نسف ما تبقى من آمال في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، معبرًا عن أسفه لعجز رئيس بعثة البعثة الأممية الجنرال أبهجيت غوها عن التدخل وإجبار المليشيات الحوثية السماح للسفينة بالمغادرة رغم التواصل المستمر مع البعثة والتنسيق الكامل معها.ولفت بادي الى أن احتجاز السفينة الأممية ومنعها من المغادرة يندرج في إطار(أساليب البلطجة) التي تنتهجها المليشيات الانقلابية في التعامل مع الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة..مستغربًا الصمت الأممي إزاء هذا الفعل المشين.وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة «إن الحكومة قبلت عمل الفريق المشترك على متن السفينة في البحر في إطار مساعيها لإنجاح اتفاق ستوكهولم الموقع مع المليشيات، ولتجنيب محافظة الحديدة ويلات الحرب والدمار، غير أن مليشيا الحوثي الانقلابية استمرأت أساليب البلطجة والغدر، وسعت بكل طاقتها لإفشال الاتفاق من خلال استمرارها في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين وضباط الارتباط في الفريق الحكومي والتي كان آخرها جريمة قنص ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي والذي مايزال شاهدا على هذا اللون من الهمجية».وطالب بادي الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن وفريق البعثة الأممية في الحديدة القيام بدورهم في حماية وسلامة ضباط الارتباط في الفريق الحكومي وضمان عودتهم إلى المخا بشكل عاجل ودون تأخير.