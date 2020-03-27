رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: احتجاز المليشيات لسفينة أممية «بلطجة»

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:06 ص
احتجاز المليشيات
احتجاز المليشيات لسفينة أممية
أ ش أ
طباعة
اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، مليشيا الحوثي الانقلابية باللجوء إلى المغالطات والأكاذيب للتغطية على جريمة احتجاز السفينة الأممية في الحديدة، ومنعها من المغادرة لإيصال ضباط الرقابة المشتركة عن الفريق الحكومي إلى ميناء المخا.

وقال بادي، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، إن «مليشيا الحوثي قامت باحتجاز السفينة الأممية في الحديدة، وعلى متنها ضباط الارتباط في الفريق الحكومي، ومنعها من المغادرة إلى ميناء المخا لإيصال الضباط بحسب الاتفاق مع البعثة الأممية (اونمها)ولجنة التنسيق واعادة الانتشار»، مضيفا أن السفينة يفترض بأنها في منطقة محايدة وتخضع لإدارة وإشراف الأمم المتحدة بغرض تسهيل الرقابة والإشراف على تنفيذ الاتفاق، بعد أن منعت الميليشيات انعقاد الاجتماعات المشتركة وأغلقت منافذ العبور ومنعت دخول البعثة الى مناطق سيطرة القوات الحكومية، وقيدت بشكل كامل حركة البعثة الأممية وعطلت مسار اتفاق استكهولم بشكل كامل.

وأشار إلى أن ضباط الارتباط تفاجأوا بإيقاف مليشيا الحوثي للسفينة ومنعها من التحرك في تطور خطير وهمجي من شأنه نسف ما تبقى من آمال في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، معبرًا عن أسفه لعجز رئيس بعثة البعثة الأممية الجنرال أبهجيت غوها عن التدخل وإجبار المليشيات الحوثية السماح للسفينة بالمغادرة رغم التواصل المستمر مع البعثة والتنسيق الكامل معها.

ولفت بادي الى أن احتجاز السفينة الأممية ومنعها من المغادرة يندرج في إطار(أساليب البلطجة) التي تنتهجها المليشيات الانقلابية في التعامل مع الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة..مستغربًا الصمت الأممي إزاء هذا الفعل المشين.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة «إن الحكومة قبلت عمل الفريق المشترك على متن السفينة في البحر في إطار مساعيها لإنجاح اتفاق ستوكهولم الموقع مع المليشيات، ولتجنيب محافظة الحديدة ويلات الحرب والدمار، غير أن مليشيا الحوثي الانقلابية استمرأت أساليب البلطجة والغدر، وسعت بكل طاقتها لإفشال الاتفاق من خلال استمرارها في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين وضباط الارتباط في الفريق الحكومي والتي كان آخرها جريمة قنص ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي والذي مايزال شاهدا على هذا اللون من الهمجية».

وطالب بادي الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن وفريق البعثة الأممية في الحديدة القيام بدورهم في حماية وسلامة ضباط الارتباط في الفريق الحكومي وضمان عودتهم إلى المخا بشكل عاجل ودون تأخير.

موضوعات متعلقة

رياح وتقلبات بالقاهرة.. هل بدأت عاصفة «قرش الصحراء»؟

القبض على السائق المتسبب فى حادث كمين الصف

"قرارات التربية والتعليم" إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية واستبدالها بمشروع بحثي

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رياح وتقلبات بالقاهرة.. هل بدأت عاصفة «قرش الصحراء»؟

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 جميع الكليات

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

بسبب «كورونا».. عمر خيرت يتصدر تريند «تويتر»

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»

«المصرية اللبنانية» تعلن اتخاذ إجراءات احترازية في توصيل وشحن الكتب للمنازل

كيف تؤثر أزمة كورونا على الثقافة والنشر في مصر؟