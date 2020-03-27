الصحة الجزائرية توفر مستلزمات الوقاية لأفراد القطاع الطبى للحد من كورونا

أكد عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، أن توفير مستلزمات الوقاية لحماية أفراد القطاع الطبي والصحي هو من أولويات الوزارة، داعيًا إياهم إلى العمل للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال بن بوزيد، في لقاء جمعه بالأمناء العامين ورؤساء نقابات القطاع الطبي بالجزائر - إنه، يعمل على توفير كل مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا ضمانا لسلامة أفراد القطاع خلال أداء عملهم، مؤكدًا أنه سيتم تسليمهم في الأيام القليلة المقبلة عددًا كافيا من الكمامات.كما جدد التأكيد على التزام السلطات العمومية بتوفير كل الشروط، منها النقل والإيواء، ما يسمح لمهنيي الصحة لأداء عملهم في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب عمل الجميع للحد من انتشار وباء كورونا العالمي.ودعا الوزير الجزائري نقابات الصحة ببلاده إلى القيام بعمل دائم تجاه المهنيين لتشجيعهم ورفع معنوياتهم نظرًا لحالة الضغط المستمر الذي يوجهونها في هذه الظروف، مشيدًا بالوعي الذي أثبته الشعب الجزائري؛ خاصة في الأيام الأخيرة، وإدراكه بأهمية احترام الإجراءات التي أقرتها السلطات من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.وحول تأخر الحصول على التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا، أكد وزير الصحة الجزائري أن، دخول المعامل الفرعية بولايات وهران وقسنطينة وورقلة حيز الخدمة سيرفع الضغط على معهد باستور للأمراض المعدية بالجزائر العاصمة.