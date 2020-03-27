رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب منية سندوب يواصلون تطهير السيارات والشوارع (صور)

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:02 ص
تطهير السيارات والشوارع
تطهير السيارات والشوارع
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
واصل شباب قرية منية سندوب، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس الخميس، لليوم السابع على التوالي حملتهم لتطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحال التجارية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم جهود الدولة عن طريق المشاركة المجتمعية.

وحرص الشباب المتطوع في الحملة على استمرارهم فى تطهير شوارع القرية كاملة، بالإضافة إلى تطهير مداخل المنازل وواجهاتها والشوارع، حاملين معدات الرش على ظهروهم وسط إشادة وتشجيع من أهالى القرية لهم.

وتوجه شباب الحملة إلى الطريق السريع أمام القرية، وهو طريق (المنصورة ـ القاهر)، أو (سندوب ـ ميت غمر)، ويربط مدينة المنصورة بعدة مراكز ومدن أخرى، كما يربط المحافظة بعدة محافظات أخرى، وقاموا بتطهير السيارات المارة على الطريق، كما قاموا بتطهير الحواجز الحديدية وسيارات الشرطة المتواجدة على كمين القرية، وسط إشادة من قائدى ومستقلى السيارات ورجال الشرطة.

ومن جانبهم أكد الشباب المشاركون في عمليات التطهير أنهم يقومون بتوفير أجهزة الرش ومواد التطهير فيما بينهم عن طريق الجهود الذاتية ومساعدات أهالي القرية لهم بالمواد والدعم المعنوي مرحبين بأى شخص من القرية يرغب فى الانضمام للحملة والتى تزداد يوما بعد يوم معلنين استمرارهم لحين زوال الأزمة.

فيما يقوم الشباب بالتزامن مع عمليات التطهير بعمليات توعية عن طريق مكبرات الصوت لأهالى القرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل منازالهم وتطهيرها باستمرار، وكذا الالتزام بقرارات الحكومة التى تصدرها فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها قرارات الحظر الأخيرة للمحال والسيارات والمواطنين.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 39 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

وزير الإعلام: سنتخذ إجراءات أعنف إذا زادت إصابات كورونا

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رياح وتقلبات بالقاهرة.. هل بدأت عاصفة «قرش الصحراء»؟

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة جامعة حلوان الترم الأول 2020 جميع الكليات

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

بسبب «كورونا».. عمر خيرت يتصدر تريند «تويتر»

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»

«المصرية اللبنانية» تعلن اتخاذ إجراءات احترازية في توصيل وشحن الكتب للمنازل

كيف تؤثر أزمة كورونا على الثقافة والنشر في مصر؟