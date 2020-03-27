شباب منية سندوب يواصلون تطهير السيارات والشوارع (صور)

واصل شباب قرية منية سندوب، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس الخميس، لليوم السابع على التوالي حملتهم لتطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحال التجارية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم جهود الدولة عن طريق المشاركة المجتمعية.وحرص الشباب المتطوع في الحملة على استمرارهم فى تطهير شوارع القرية كاملة، بالإضافة إلى تطهير مداخل المنازل وواجهاتها والشوارع، حاملين معدات الرش على ظهروهم وسط إشادة وتشجيع من أهالى القرية لهم.وتوجه شباب الحملة إلى الطريق السريع أمام القرية، وهو طريق (المنصورة ـ القاهر)، أو (سندوب ـ ميت غمر)، ويربط مدينة المنصورة بعدة مراكز ومدن أخرى، كما يربط المحافظة بعدة محافظات أخرى، وقاموا بتطهير السيارات المارة على الطريق، كما قاموا بتطهير الحواجز الحديدية وسيارات الشرطة المتواجدة على كمين القرية، وسط إشادة من قائدى ومستقلى السيارات ورجال الشرطة.ومن جانبهم أكد الشباب المشاركون في عمليات التطهير أنهم يقومون بتوفير أجهزة الرش ومواد التطهير فيما بينهم عن طريق الجهود الذاتية ومساعدات أهالي القرية لهم بالمواد والدعم المعنوي مرحبين بأى شخص من القرية يرغب فى الانضمام للحملة والتى تزداد يوما بعد يوم معلنين استمرارهم لحين زوال الأزمة.فيما يقوم الشباب بالتزامن مع عمليات التطهير بعمليات توعية عن طريق مكبرات الصوت لأهالى القرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل منازالهم وتطهيرها باستمرار، وكذا الالتزام بقرارات الحكومة التى تصدرها فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها قرارات الحظر الأخيرة للمحال والسيارات والمواطنين.