زواج الـDJ العالمى ياسر الحريرى والأوكرانية «داشا» (صور)

في حفل عائلي احتفل منظم الحفلات والـDJ العالمي ياسر الحريري بزواجه من الأوكرانية "داشا" وذلك بمنزله في القاهرة بحضور أسرة العريس.كان ضمن الحضور الـDJ ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري ومحمد الحريري شقيقا العريس والموهبة الشابة دانيا ياسر الحريري.ومن المقرر أن يحتفل العروسان بالزواج وسط الأصدقاء من نجوم الفن والمشاهير عقب انتهاء ظروف الحظر الاستثنائية الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.