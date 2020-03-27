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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مرور سوهاج يمشط حركة الشوارع للتأكد من تطبيق الحظر

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:57 ص
تطبيق الحظر
تطبيق الحظر
مصطفى علم الدين
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شن المقدم محمد صلاح نائب مدير الإدارة العامة لمرور سوهاج يرافقه عاطف السمطى رئيس حى شرق سوهاج، حملة مكبرة لتمشيط شوارع الحي للتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بحظر التجوال حيث بدأ بشارع الجمهورية وشارع كورنيش النيل الغربي وميدان الثقافة.

كما قام نائب مدير إدارة المرور بمراجعة رخص المركبات التي تحمل المواد الغذائية للسوبر ماركت والدقيق للمخازن وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء باستثنائها لعدم التاثير على أداء المخابز.

وتابع صلاح، حالة الشوارع بالمرورعلى الأكمنة الثابتة والمتحركة التى تم توزيعها بمداخل ومخارج مدينة سوهاج، للتأكد من تطبيق قانون المرور بكل حزم وحظر التجوال.

وكان العقيد ياسر شادى مدير إدارة المرور، عقد عدد من الإجتماعات المكثفة مع قيادات إدارة المرور، وشدد على التنسيق المستمر مع ضباط مديرية الأمن ورساء الأحياء والمراكز لنشر الأكمنة والأوناش المرورية الثابتة والمتحركة فى نطاق المحافظة، بحضور المقدم عمرو الضبع مدير أقسام التراخيص والمقدم محمود عمار مدير الشئون المالية والادارية ورئيس مباحث المرور.

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