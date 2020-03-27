سر ارتفاع أسعار 4 سلع يُعتقد أنها تقى من «كورونا»

شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار الليمون والبرتقال والبصل والثوم، بالتزامن مع ما تتخذه الدولة من إجراءات لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».وارتفع أسعار الليمون من ٦ جنيهات إلى ١٥ جنيهًا، كما ارتفعت أسعار البرتقال من ٥ إلى ١٠ جنيهات، وارتفعت أسعار البصل من ٣ إلى ٥ جنيهات، كما تم تسعير الثوم من ٦ إلى١٠ جنيهات، وذلك على اعتبار أن هذه المنتجات ترفع المناعة في مواجهة الفيروس.وأكد الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الليمون والبرتقال والبصل والثوم متوفر في الأسواق، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار من المزارعين أو أسواق الجملة، وأن الارتفاع لدى تجار الجملة، نتيجة زيادة الطلب والتكالب على التخزين من المستهلكين، وهي عادة من أيام الفراعنة يجب التخلي عنها، حتى لا يسعى تجار الأزمات في استغلال الظروف الحالية.وقال «حمودة» إن زيادة الطلب وراء ارتفاع الأسعار لدى تجار الأزمات وتجار التجزئة، حيث إن الوقت الحالي موسم البرتقال والليمون والثوم، ومحصول البصل قارب على الحصاد والإنتاج، مشيرا إلى أن البصل الناشف قد يواجه مشكلة، خلال عملية الطقس وسقوط الأمطار، والتي أثرت في الفترة الماضية على المحصول بالمنيا وتم تداركها وأن كل المنتجات موجودة بوفرة.