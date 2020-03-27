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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«القاهرة السينمائي» يعرض النسخة الكاملة لـ«رزق السينما» مجانًا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:52 ص
فيلم رزق السينما
فيلم رزق السينما
حسين الجندي
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن إتاحة فيلم "رزق السينما" إخراج عبد الرحمن نصر، للمشاهدة مجانا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وذلك لأول مرة على الإنترنت تشجيعا للمواطنين على البقاء في منازلهم، حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد.

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الفيلم أنتجه مهرجان القاهرة السينمائي، ليوثق مسيرة مديره الفني التاريخي الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، وعرض لأول مرة ضمن فعاليات الدورة 41، التي أهديت لـ"رزق الله" نوفمبر 2019.

يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هى؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو فى السابعة عشر من عمره، ومشاركته فى نادى القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتليفزيون المصري، قبل أن ينطلق فى إعداد وتقديم البرامج الفنية التي ساهمت في نشر الوعي السينمائي.

ويسلط الفيلم الضوء على رحلة "رزق الله" في تغطية المهرجانات السينمائية العالمية ونقل فعالياتها إلى المشاهد المصري، كما يخصص مساحة للحديث عن علاقته بمهرجان القاهرة السينمائي، وكيف كان يساعد ويكتشف أجيالا جديدة، حتى استحق أن يلقب بـ"الأب الروحى" للعاملين بالمهرجان، كما يرصد الفيلم أيضا عددا من المواقف الإنسانية التي جمعته بعدد من السينمائيين.

ويتميز فيلم "رزق السينما" بعرض صور وفيديوهات نادرة من الأرشيف الخاص للراحل يوسف شريف رزق الله، كما يظهر في الفيلم عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في صناعة السينما والتي اقتربت من المدير الفني الراحل، وأبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسري نصر الله، وهالة خليل، وخالد الحجر، وخيري بشارة، ومروان حامد، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامي عبد الرازق، ورامي المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والإعلامى شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، ومدير التصوير سعيد شيمي، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

كما يظهر خلال الفيلم أيضا نجليّ الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي المكلف بأعمال المدير الفني.

فيلم "رزق السينما" من إخراج عبد الرحمن نصر، سيناريو وإعداد مصطفى حمدي، بمشاركة شريف بديع النور، ونيفين الزهيري، ومنة محمود، ورحاب بدر، مدير التصوير عمرو عادل، ومونتاج هالة محيى.

يذكر أن يوسف شريف رزق الله ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالى 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.

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