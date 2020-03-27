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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال التطهير بأحياء مدينة الأقصر

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:16 ص
أعمال التطهير بأحياء
أعمال التطهير بأحياء مدينة الأقصر
هدى الأمير
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أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه في ثاني أيام حظر التجوال طبقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل أحياء مدينة الأقصر بالتنسيق مع مؤسستي ( فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة) و(معًا لتطهير بلادنا من الفيروسات) ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الحملة طهرت وعقمت كافة الأحياء استمرارا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أنه فى حي وسط تم تطهير شوارع المساكن الشعبية والسجل المدني القديم بالحصرية والصاغة ومداخل شارع صلاح سالم قبلى وبحري وكليوباترا والسوق السياحي بدءا من كافية أم كلثوم وصولًا الي نهاية السوق ناحية شارع الصنايع، بالإضافة إلي أنه استكمل رجال المتابعة الميدانية أعمال الرش والتعقيم بالسوق السياحى ومنطقة أحمد النجم ومدخل معبد الأقصر الرئيسي.

وذكر أنه في حي شرق تم تطهير نجع السمان والقباحي الغربى، كما إستهدفت الحملة تطهير شوارع أحمد عرابي بتفرعاته في حي جنوب وصولًا حتى موقف أرمنت بالإضافة إلى منطقة صلاح الدين وعزبة أبو زينة..

وصرح أنه بالنسبة لباقي الأحياء أن فى حي شمال تم تنفيذ حملة التطهير اليوم الخميس بشوارع السبتية والنجع التحتان والسوفيتل ونجع الجالس والبحاروة والشيخ موسى والنجع الطويل، وفي حي المطار استهدفت الشوارع الرئيسية والجانبية بكافة الشوارع التابعة للحي.

وأكد أن، حملات التطهير والتعقيم مستمرة دون توقف حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق مدينة الأقصر، لافتا إلى أن أعمال التطهير لاقت استحسان المواطنين بمدينة الأقصر.

ووبعد الانتهاء من أعمال التطهير لاحظ العميد أيمن الشريف وجود عدد من الشباب بالمنطقة المجاورة لشارع المطحن الرئيسي يلعبون كرة القدم وقد أقاموا العوارض من كاوتشات السيارات فأوقفهم وأزال تلك العوارض وأحضر الشرطة لاتخاذ اللازم.

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