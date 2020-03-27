جهاز «١٥مايو» يطلق مبادرة لتوفير السلع الغذائية

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إطلاق مبادرة «هنكمل بعض»، ابتداء من اليوم، بمشاركة جميع شباب وأبناء المدينة، لتوفير السلع الغذائية والخضروات، بأسعار الجملة وبجودة عالية، وذلك في إطار الدور المجتمعي لجهاز المدينة.وأضاف «همام» أن منافذ البيع ستتواجد بالمجاورات 6، 28، 32 بالمدينة، موضحًا أنه سيتم زيادة عدد المنافذ بأنحاء المدينة لتغطية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار رمزية.وأكد رئيس الجهاز أنه يجري يوميا تعقيم وتطهير المدينة على قدم وساق، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينه، وذلك في إطار حرص مجابهة انتشار فيروس «كورونا».