أول تعليق من وزير التعليم على إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الشهادة الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "نحاول أن نوازن بين أمرين صعبين؛ الظروف الاستثنائية الحالية حرمت الطلاب من استكمال العملية التعليمية، وفي نفس الوقت يجب أن يستكمل الطالب المناهج التعليمية".وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذه القرارات جاءت لقطع الطريق على من يستغل الأزمة من معلمي الدروس الخصوصية، وكذلك حتى لا يمتحن الطالب في شيء لم يستطيع استيعابه.وأوضح أن التحصيل الدراسي توقف عند 15 مارس، وهو موعد إنهاء الدراسة بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن سيتم استكمال تعليم الصف الثالث الثانوي في العام الأول من الجامعة كل كلية حسب تخصصها، وأن التعليم العالي سيضطر إلى عمل امتحان قبول للكليات.وتابع: "نبحث مع التعليم العالي آليات قبول الطلاب بالكليات العلمية بسبب الظروف الحالية، ونتفاوض مع التعليم العالي، وسنتحمل الخسائر لمصلحة طلابنا".