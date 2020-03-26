تطهير وتعقيم شوارع النوبارية الجديدة (صور)

أكد المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم الدورية بالشوارع العامة بالمدينة، بمشاركة بعض الأجهزة الحكومية، وتحت إشراف المهندس محمد خطاب مدير إدارة التنمية بالجهاز، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية واستعدادات المدينة لمجابهة انتشار فيروس «كورونا».وشدد رئيس الجهاز على النواب ومعاونين وجميع الإدارة ورؤساء الأحياء بمتابعة قرارات مجلس الوزراء بغلق جميع المقاهي والالتزام بمواعيد حركة المواطنين داخل المدينة، وحرصا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف «القصري» أنه جارٍ تعقيم شوارع الحي السكني الثاني والشوارع العامة بالمدينة، فصلًا عن تعقيم وتطهير أماكن العيادات وتعقيم ماكينات الصرافة الآلية بالمدينة.