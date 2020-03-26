تموين مطروح تطالب العاملين بالصناعات الغذائية الالتزام بقرارات الوزراء

طالب المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح موردين ومنتجين ومصنعين كافة الأنشطة العاملة في مجال الصناعات الغذائية والسلع الأساسية الالتزام بتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وما تم مناقشته مع رئيس مجلس الوزراء اليوم في اجتماع مجلس المحافظين، بالإضافة لما تم التوجيه به لمديري الأمن بكافة محافظة الجمهورية.وشدد أبو اليزيد، على انتظام حركة عمل كافة المنشآت التموينية من مطاحن، ومخابز، وصوامع، والبقالة التموينية، والأسواق، وسوبر ماركت متواجدة خارج المراكز التجارية على مدار اليوم وطوال ايام الاسبوع دون توقف ودون التقيد بساعات حظر التجوال.كما شدد على انتظام عمل كافة المصانع دون توقف، بالإضافة لانتظام حركة التداول والنقل والتوزيع لكافة العربات والسيارات والمركبات الخاصة بنقل وتوزيع البضائع والسلع الغذائية والمحاصيل، والخضر والفاكهة وما في حكمها، لضمان انتظام عملية الإمداد والتموين والتوزيع لكافة الأنشطة المرتبطة بالسلع والصناعات الغذائية والخضر والفاكهة دون التقيد بساعات الحظر.وقال في حالة وجود أى شكوى أو تمت إعاقة او اعتراض حركة السيارات الخاصة بنقل البضائع والسلع الغذائية يتم التواصل فورًا على: الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، أو إرسال الشكوى على برنامج الواتساب الخاص بجهاز حماية المستهلك وهو 0128 1661880.