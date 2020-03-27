مغادرة أول فريق طبى لمستشفى العزل فى الأقصر (صور)

غادر، مساء أمس الخميس، أعضاء أول فريق طبي بمستشفى العزل الطبي لعلاج مصابي فيروس كورونا، بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك عقب انتهاء فترة عملهم، ليتسلم فريق طبي جديد العمل، ويتولى تقديم الرعاية الطبية للمصابين.وقال الدكتور شريف شعبان رئيس وحدة العناية المركزة بمستشفى العزل، إن الفريق الطبي الحالي كان قد بدأ مهام عمله منذ نحو 28 يومًا، وطوال تلك الفترة كان العمل بداخل المستشفى أشبه بخلية النحل التي تعمل ليل نهار.وأضاف "شعبان"، أن الفريق الطبي استقبل 76 حالة من المصريين والأجانب، تعافي منهم تمامًا 49 حالة، من بينهم مرضى تجاوزت أعمارهم الـ60 عامًا، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب الأول منها هو التوفيق من الله، يعقبه مجهودات الفريق الطبي سواء من الأطباء أو التمريض.وأشار إلى أن الفريق الطبي كان قد خضع إلى تحاليل معملية للتأكد من عدم انتقال عدوى الفيروس لهم، كونهم مخالطين للمرضى؛ إلا أن النتائج كشفت عن سلبية إصابتهم.