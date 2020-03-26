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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شباب البرنامج الرئاسي يدشنون مبادرة لمواجهة كورونا بقنا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:27 م
مبادرة
مبادرة
إيمان ماهر
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أعلن شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة مبادرة تطوعية في محافظة قنا، للتوعية بمخاطر ڤيروس كورونا وطرق الوقاية وتطبيق قرارات وإجراءات الدولة، وذلك إيمانا بالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن ولمواجهة الأزمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشباب أنهم قاموا بعمل المبادرة بالتعاون مع أبناء وشباب مركز نجع حمادي وكذا أبناء وشباب مركز فرشوط وكذا أبناء وشباب مركز دشنا للحد من انتشار ڤيروس كورونا.

كما تتم المبادرة بالتنسيق مع اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا، ومدير الأمن، للعلم والإحاطة واتباع الإجراءات الأمنية بناء على تعليمات محافظ قنا.

وعن تفاصيل المبادرة، كشف الشباب أنها عبارة عن إرسال 100 كرسي و5 شباب عند كل فرع للبنك الأهلي في الثلاث مراكز سالفة الذكر، وإرسال 50 كرسي و4 شباب عند كل فرع لبنك مصر في الثلاث مراكز، وإرسال 50 كرسي و4 شباب عند كل فرع لبنك إسكندرية في الثلاث مراكز، وإرسال 50 كرسي و4 شباب عند كل فرع لبنك القاهرة في الثلاث مراكز.

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