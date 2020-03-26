تعليق ناري من وزير التعليم عن المصروفات المدرسية (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم دراسة مسألة استرداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الخاصة دون انحياز للأهالي، أو التجني على أصحاب المدارس.وأضاف وزير التعليم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أنهم يعملون وفقا لفقه الأولويات، معقبا: "مش هنتكلم في موضوع المصروفات قبل نهاية الصيف، ميصحش نتكلم في هذا الأمر دلوقتي".وأشار وزير التربية والتعليم، إلى إنهم يبحثون حاليا تقديم حلول لنحو 22 مليون طالب في المراحل الدراسية المختلفة، وهو الأهم الآن.