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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن إجراء امتحان الأول والثاني الثانوي في مايو إلكترونيا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:20 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للصف الأول الثانوي سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وأوضحت في بيانها، أنه يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وسيتم إعلان جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل.

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