«اخرس».. مفيد فوزي يروى رد فعل عبد الحليم عند سماعه صوته في الغناء

روى الكاتب الصحفى مفيد فوزى، حكاية عن محاولة غناء أغنية "شارع الضباب" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ في حضور الأخير.وأضاف مفيد فوزي، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامى حمدى رزق: "أثناء تواجدى مع عبد الحليم سألته عن صوتى فرد قائلا: "أنا بسمعه يعنى مقبول، فطلبت منه غناء أغنية من أغانيه".وتابع: "بدأت غناء أغنية شارع الضباب، ومع نطق أول كلمتين قالى عبد الحليم لى "اخرس" الصوت منحة من الله، ومثل ما أعطاك الله موهبة وفطنة الكتابة، الحنجرة كمان منحة من الله".