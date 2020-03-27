البابا فرنسيس يصلى ليرفع الله عن العالم وباء «كورونا».. اليوم

نُقل الصليب العجايبي من كنيسة القديس مارشلو بروما إلى الفاتيكان ليصلي أمامه البابا فرنسيس اليوم الجمعة 27 مارس.وقصة هذا الصليب المتواجد بكنيسة القديس مارشلو بروما، هو صليب حسب التقليد الكنسي والتاريخ عجائبي حيث ينسب إليه وقف الطاعون الذي حدث بإيطاليا عام 1522.ومن المقرر أن يصلي البابا فرنسيس اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ليرفع الله عن العالم وباء فيروس كورونا المستجد.