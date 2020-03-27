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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:34 ص
500 جنية منحة وزارة
500 جنية منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة غير المنتظمة
مصطفى مسلم
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يقدم لكم موقع «الدستور» رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة وخطوات التسجيل للحصول على منحة الـ 500 جنيه، التي توفرها وزارة القوى العاملة للمتضررين من قرار تقليل العمالة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة الـ 500 جنيه

1- عمال المقاولات، (الحداد - الكهربائي - عامل الخرسانة - النجار- السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).

2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير في الأعمال الآتية:

(أ) تنظيف البذور وتنقيتها.

(ب) الري، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقها، وحفر الآبار الارتوازية.

(ج) العاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز.

(د) عمال محالج الأقطان.

3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.

4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

١- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: من هنا

٢- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

٣- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

٤- بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.

وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.



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