فاروق حسني: لم أحب أن أكون موظفا.. ولو تركت الفن سأنسى

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إنه قبل أن يقدم معارض خلال فترة الوزارة كان حريصًا على إقامة معرض كل عام في مصر لمدة 9 سنوات، رغم تواجده في باريس وروما خلال تلك الفترة.وأضاف، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc": "في هذا الوقت كنت أحضر بـ 45 لوحة وأعود بخمسة سبعة".وأكدت الإعلامية منى الشاذلي أنها كانت من ضمن الناس الذين يعتقدون أن الناس تذهب لمعارضه لأنه وزير، فرد عليها بقوله، إنه لم يقدم معرض لكي يراه الناس لأنه وزير لأنه ليس فرجة، ولكن اللوحات هي الفرجة، كما أنه لم يحب أن يكون موظفًا وينسى الفن لأنه سيعيش ويموت فنانًا وأنه لو ترك الفن سيُنسى.