وسط التزام شعبي.. تواجد شرطي بشوارع كفر شكر لتطبيق الحظر (صور)

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، انتشارا أمنيا مكثفا لقوات الأمن بمركز الشرطة فى كافة شوارع وميادين وقرى المدينة بقيادة المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والنقيب محمد عواد معاون مباحث المركز وذلك بهدف تطبيق قرار حظر التجوال.وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية أنه يوجد التزام كبير من قبل جموع المواطنين فى تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجول لمواجهة مخاطر وعدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى وجود تعليمات مشددة لتطبيق القانون بمنتهى الحزم وعدم السماح بأى خروقات حفاظا على أرواح وصحة المواطنين.وذكر المصدر أن قوات الشرطة تقوم بالمرور فى كافة الشوارع والميادين والقرى وخصوصا المناطق مترامية الأطراف لرصد أى خروقات للحظر وتطبيق سيادة القانون على الجميع فضلا عن حماية كافة ممتلكات المواطنين من نشر الأكمنة بالطرق الرئيسية والفرعية.