حفتر يأمر بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية لمواجهة كورونا

أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم، بإنشاء 4 مستشفيات ميدانية في الزنتان وسرت وسبها وإجدابيا بسعة 50 سريرًا على نفقة القوات المسلحة.وقالت شعبة الإعلام الحربي للقوات المسلحة العربية الليبية، إن أوامر المشير حفتر تأتي ضمن الإجراءات المتخذة من الجيش الوطني لمواجهة وباء كورونا المستجد.وأوضحت أن حفتر أصدر تعليماته المباشرة بتخصيص مليون دينار ليبي، لاستيراد الأكسجين المسال، ضمن الاستعدادات لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره في ليبيا.وأصدر حفتر تعليمات يوم 15 مارس الجاري، بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، على نفقة الجيش الوطني لمواجهة هذا الفيروس الذي اجتاح دول العالم.وسجلت ليبيا يوم الثلاثاء أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن ليبي يبلغ من العمر 73 عامًا، قادما من السعودية عن طريق تونس.