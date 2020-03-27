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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 4 متعافين من «كورونا» بعد شفائهم بالإسكندرية (صور)

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:31 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أعلنت مستشفى العجمي المركزي للحجر الصحى بالإسكندرية، خروج 4 حالات تعافي بعد أن ثبتت سلبية نتائج تحليلهم وتماثلهم للشفاء التام بالمستشفى.

واحتفل الطاقم الطبي بالدور الرابع بمستشفي الحجر الصحي بالإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي بخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ19).

ووجه الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض، رسالة إلى المواطنين، بأن الحالات التي تم خروجها، تماثلت للشفاء التام، ويأمل جميع طاقم العمل بمستشفى الحجر الصحى بالعجمي شفاء جميع الحالات، وخروجهم بسلام، موجهين رسالة أطمئنان من داخل مستشفى العزل للجميع، مطالبين المواطنين بتنفيذ تعليمات الوقاية، والالتزام والجلوس في المنزل.

وكانت قد نشرت «الدستور» صباح اليوم الصور الأولية لأول حالتين تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد بداخل مستشفي العجمي للحجر الصحي.

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