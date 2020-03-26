جمارك سفاجا تضبط محاولتى تهريب مستلزمات طبية وأدوات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم، بالاشترك مع مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي، من ضبط كمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبى السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب م. ص، وبتفتيشها تبين وجود 73 علبة حشو أسنان بداخل كل منها 3 قطع مخبأة داخل الأمتعة الشخصية.كما تم ضبط 477 عبوة كريم للبشرة و200 عبوة صبغة للشعر و75 خصلة شعر طبيعي و36 مسك معطر للجسم و60 عبوة بودرة لوشن و47 عبوة أحمر شفاه وعدد من أجهزة المراقبة والتحكم فى الشاشات مخبأة داخل الأمتعة الشخصية للراكب ع. ك، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و67 ألفا و388 جنيها.وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من محمد عبدالراضي وحاتم حسنين ومحمد مصطفى بإشراف أحمد رشدي رئيس قسم الحركة، وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 792 ألفا و194 جنيها.قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.