استمرار أعمال التطهير بكافة الأحياء والمرافق فى بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة الأحياء والمرافق على مستوى المحافظة وعلى مدار الساعة، حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والأحياء والمديريات والشوارع والميادين، وتستكمل خلال ساعات التوقف الليلي.وشملت أعمال التطهير الليلية محطة السكة الحديد ومستشفى بورفؤاد وعددا من الشوارع والميادين.ويتابع اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة مع إدارات الأحياء والأجهزة المختلفة وجهاز مكافحة القوارض والحشرات أعمال التنفيذ اليومي لخطة التطهير والتعقيم.