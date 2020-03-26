موقف محرج تعرض له فاروق حسنى بسبب «بورتريه»

كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن موقف محرج تعرض له بسبب بورتريه له.وقال خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إن البورتريه يعود لشاب شاطر جدًا وموهوب، وكان من الممكن أن يكسب في المسابقة التي تقدم لها إذا لم يكن قد رسم صورته.وأضاف: اللجنة احتارت، ورجعت لي والبورتريه من الناحية الفنية مميز جدًا وألوانه جيدة جدًا، فقلت لهم صورتي لا، واشتريت منه البورتريه وأهديته صورة أخرى.