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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

موقف محرج تعرض له فاروق حسنى بسبب «بورتريه»

الخميس 26/مارس/2020 - 10:44 م
فاروق حسني
فاروق حسني
سناء إسماعيل
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كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن موقف محرج تعرض له بسبب بورتريه له.

وقال خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إن البورتريه يعود لشاب شاطر جدًا وموهوب، وكان من الممكن أن يكسب في المسابقة التي تقدم لها إذا لم يكن قد رسم صورته.

وأضاف: اللجنة احتارت، ورجعت لي والبورتريه من الناحية الفنية مميز جدًا وألوانه جيدة جدًا، فقلت لهم صورتي لا، واشتريت منه البورتريه وأهديته صورة أخرى.

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