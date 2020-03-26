رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تلغى غرامات مخالفى قانون الإقامة بشرط

الخميس 26/مارس/2020 - 10:41 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلغاء الغرامات المقررة على الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، في حالة سفرهم إلى بلادهم خلال الفترة من أول إبريل المقبل وحتى 30 من الشهر ذاته.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الإقامة اللواء طلال معرفي - في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس - إنه تقرر إعفاء الوافدين الزائرين والمتواجدين داخل الكويت من الغرامات المترتبة عليهم خلال هذه الفترة، موضحا أن الوافدين الزائرين الذين انتهت مدة تأشيرات الزيارة التي دخلوا بموجبها إلى البلاد، سواء كانت تجارية، أوسياحية، أو عائلية، خلال فترة العطلة، يمكنهم مغادرة البلاد من دون دفع الغرامات عند فتح المجال الجوي.

وأضاف اللواء معرفي أنه تم كذلك إصدار قرار خاص، يقضي بإعفاء المواطنين الكويتيين من أصحاب الشركات، من الغرامات المترتبة عليهم جراء انتهاء إقامات العمال خلال فترة تعطل إدارات الدولة.

ودعا المسئول الكويتي، مواطني بلاده إلى تجديد إقامات العمال المسجلين على شركاتهم وفق المادة 18 عبر نظام (أون لاين) في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وكذلك تجديد إقامات العمالة المنزلية وفق المادة 20 عبر نظام (أون لاين)، وذلك في حال عدم وجود قيود أمنية أو غرامات مترتبة عليهم.

وكان اللواء معرفي، قد كشف في وقت سابق، عن تحصيل غرامات جميع المقيمين المخالفين في الكويت، سواء أصحاب الإقامات المنتهية أو كروت الزيارة، مشيرا إلي أنه لا عفو عن الغرامات المالية في حال مغادرتهم.

موضوعات متعلقة

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

"قرارات التربية والتعليم" إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية واستبدالها بمشروع بحثي

«الصحة»: 39 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

وزير الإعلام: سنتخذ إجراءات أعنف إذا زادت إصابات كورونا

"قرارات التربية والتعليم" إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية واستبدالها بمشروع بحثي

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال فى إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»

«المصرية اللبنانية» تعلن اتخاذ إجراءات احترازية في توصيل وشحن الكتب للمنازل

كيف تؤثر أزمة كورونا على الثقافة والنشر في مصر؟

دبلوماسى سعودى بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة