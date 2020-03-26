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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكافآت للعاملين بقطاعى المستشفيات والتعليم بجامعة المنصورة

الخميس 26/مارس/2020 - 10:36 م
الدكتور أشرف عبد
الدكتور أشرف عبد الباسط
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قرر رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبدالباسط، منح العاملين بقطاع المستشفيات بالجامعة مثبتين ومؤقتين ومنتدبين ومتعاقدين، مكافأة قدرها ألف جنيه، ومنح العاملين بقطاع التعليم مثبتين ومؤقتين ومنتدبين مكافأة قدرها 750 جنيها، تثمينا للدور الفاعل الذي يقوم به العاملون في تلك الفترة الزمنية الصعبة وتقديرا لجهودهم المبذولة ودورهم الفعال في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

كما وافق رئيس الجامعة على منح المشتغلين بالأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات مكافأة مالية قدرها 500 جنيه نظرا للجهد المبذول وتواجدهم بالعمل ساعات إضافية؛ لإنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية، والجهود المتميزة في سبيل إنجاز الأعمال وحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة وإعلاء شأنها بين الجامعات المصرية، إضافة إلى منح الهيئة المعاونة المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة مكافأة قدرها 750 جنيها لجهودهم المتميزة في العملية التعليمية وإنجاز الأعمال المكلفين بها.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة والعاملين بكافة الفئات من إداريين وفنيين وأمن إداري وفندقة؛ لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وتنفيذ خطة الدولة لاتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

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