الحماية المدنية تحاول إخماد حريق مبنى بجوار نادى الزمالك (صور)
الخميس 26/مارس/2020 - 10:34 م
ندى حمدي - محمد عيسيطباعة
تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات السيطرة على حريق مبنى بجوار مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وتلقت شرطة النجدة بلاغا باشتعال النيران في مبني ملاصق لمسجد الحامدية الشاذلية ونادي الزمالك للألعاب الرياضية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
وتلقت شرطة النجدة بلاغا باشتعال النيران في مبني ملاصق لمسجد الحامدية الشاذلية ونادي الزمالك للألعاب الرياضية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
إخماد حريق
إخماد حريق
إخماد حريق
إخماد حريق
إخماد حريق
إخماد حريق